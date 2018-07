Jinko Solar: Das hören Aktionäre SEHR gerne

Vor rund zwei Wochen hat Jinko Solar (WKN: A0Q87R / NASDAQ:JKS) Zahlen für das erste Quartal vorgelegt – und viel wichtiger – auch seinen Ausblick für den weiteren Jahresverlauf.

Nun ist klar: Die schlimmsten Befürchtungen sind nicht eingetreten. Auch der Aktienkurs schnaufte durch und reagierte in den vergangenen Tagen freundlich. Am gestrigen Montag explodierte der China-Titel an der NASDAQ um über +4%. Wir haben die Gründe, warum der Verkaufsdruck schwindet.

Der Umsatz verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um -28% auf 728 Mio.US$. Die wichtige Bruttomarge verbesserte sich jahresübergreifend jedoch, vor allem dank struktureller Effizienzgewinne in der Wertschöpfungskette, von 11,2 auf 14,4%.

As a result, we expect to see a decline in prices across our industrial supply chain which will allow us to further cut both silicon and non-silicon costs during the second half of the year to offset the decline in the ASPs. (Jinko-CEO Chen)