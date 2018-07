Jinko Solar: Es ist wieder passiert

Die Aktie von Jinko Solar (WKN: A0Q87R) bleibt höchstspekulativ: Diesmal will die indische Regierung ausländische Importeure von Solarzellen mit Schutzzöllen belegen.

Konkret will der indische Staat 25% auf den Preis von importierten Photovoitalk-Zellen aufschlagen. Damit fährt er der Jinko-Aktie in die kleine Erholungsrallye, die nach dem Kurssturz infolge des sukzessiven Ausstiegs des chinesischen Staates aus dem dortigen Solarsektor vor wenigen Wochen ausgelöst worden war.

Indien nicht entscheidend, aber …

In China generiert Jinko >37% des Jahresumsatzes, in den USA rund 15%. Indien zählt mit weniger als 5% Umsatzanteil nicht zu den vier größten Märkten im Jinko-Universum, weist jedoch hohe Wachstumsraten auf. Und von diesen soll nun vor allem die ansässige Solarindustrie profitieren. Mittlerweile vefügt Indien über eine installierte Solarleistung von 22 Gigawatt (GW), wovon alleine 10 GW im abgelaufenen Geschäftsjahr installiert wurden.

Nach China und den USA folgt nun mit Indien die mittlerweile sechst größte Volkswirtschaft dem jüngsten globalen Trend hinzu einheimischer Produktion.

Spielball politischer Launen

Jinko bleibt ein Spielball politischer Launen. Vergleichsweise deutlich stressfreier investieren die Mitglieder des No Brainer Clubs in ausgesuchte Aktien. No Brainer Aktien sind das Ergebnis intensiver Recherche eines Gremiums und bieten aufgrund ihrer Unterbewertung die unserer Überzeugung nach lukrativsten Chancen auf fundamentale Wertsteigerungen.

Werden auch Sie Teil der exklusiven No Brainer Community

Mit der Empfehlung unserer ersten „No Brainer Aktie“ konnten Clubmitglieder bereits +42% Gewinn einfahren. Hunderte NBC-Mitglieder profitieren von der treffsicheren Aktienauswahl eines Gremiums aus langjährigen Börsenprofis, Profi-Informationen in Echtzeit und wöchentlichen Updates. Werden auch Sie Teil des No Brainer Clubs!