Jinko Solar Aktie: Wann reagiert der Markt hierauf?

Die Aktie von Jinko Solar entwickelt sich derzeit nicht in die gewünschte Richtung. Auch am Dienstag zeigte der Markt dem Unternehmen die kalte Schulter, es ging um fast 2 % nach unten. Damit spitzt sich jetzt in dieser Woche die Situation zu.

Keine Botschaften….

Das Unternehmen schafft es derzeit nicht, den Markt mit Botschaften und Informationen zu versorgen. Das wiederum bedeutet, dass die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung