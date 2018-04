Jinko: Schöner Mexiko-Auftrag!

Liebe Leser,

in Euro gerechnet heißt es in Bezug auf die 12-Monats-Performance der Aktie von Jinko Solar gerade in etwa „rote Null“! Denn die Performance der Aktie für diesen Zeitraum liegt derzeit im Bereich von -1% und damit in einer Größenordnung, die der Veränderung von einem Handelstag entsprechen kann. Jinko Solar meldete zuletzt einige Erfolge im Hinblick auf z.B. das bisher größte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.