Jinko: Noch viel schlimmer als erwartet

An der New York Stock Exchange (NYSE) gewann die Aktie von Jinko Solar (WKN: A0Q87R / NYSE:JKS) am Mittwoch +7,65% auf 13,09 US$.

In schwierigem Fahrwasser stabilisiert – damit könnte man in wenigen Worten den Ist-Zustand des Solar-Titels beschreiben. Analysten sind bereits in Deckung gegangen und haben teils vernichtende Urteile abgegeben.

Marge entscheidet über Top oder Flop – weiteres Downside?

Analysten gingen bereits im Zuge der China-News (Reduzierung von Einspeisevergütung und Investitionen) auf Tauchstation. So bescheinigt Roth Capital aufgrund der „worse-than-expected new solar policy“ ein Kursziel von 12 US$ (Downgrade von 19 US$).

2017 hatte die Bruttomarge von Jinko Solar im hart umkämpften Markt für Solarmodule jahresübergreifend weniger als 10% betragen (460 Mio. US$ bei einem Umsatz von 4,07 Mrd. US$). Das scheint nicht das Ende zu sein.

Vor News

Die Marktkapitalisierung Jinkos beläuft sich auf aktuell auf über 400 Mio US$. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist auf aktuellem Niveau deutlich besser als bei alten Kursen jenseits der 20 US$. Dennoch: Solange von Seiten des chinesischen Staates die Ambitionen im Solarbereich weiter zurückgefahren werden, bleibt Jinko, die in großen Teilen vom China- wie US-Business abhängig sind, ein risikobehaftetes, volatiles Investment.

Am 26. Juni wissen Jinko-Aktionäre mehr. Dann legen die Chinesen Zahlen für das erste Quartal vor.

