Jinko: Kreditlinie erhöht!

Die Jinko Solar Aktie bewegt sich in Bezug auf die 12-Monats-Performance der Aktie (in Euro gerechnet) weiterhin mehr oder weniger um die Null-Marke herum. Gewiss, es gab zuletzt einige Großprojekte, die Jinko Solar vermelden konnte. Da war von einigen Superlativen die Rede. So lieferte Jinko Solar den eigenen Angaben zufolge Module sowohl für das bisher größte Photovoltaik-Projekt in der östlichen Ägäis ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.