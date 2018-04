Jinko: Einerseits – andererseits!

Liebe Leser,

bei der Jinko Solar-Aktie ist es zuletzt etwas ruhiger geworden. Es sieht so aus, also ob sich die Aktie derzeit in einer Bandbreite von ca. 14 bis ca. 17 Euro eingependelt hat. Die untere Begrenzung von rund 14 Euro wurde Anfang Februar und Ende März getestet – und hielt. Beide Male wurde sie nicht nachhaltig und signifikant unterschritten, wodurch sie ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.