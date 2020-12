JinkoSolar: Das wird jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "SLI":

Ihren im September gestarteten Anstieg beendete die Aktie der JinkoSolar Holding am 21. Oktober auf einem Hoch bei 90,20 US-Dollar. Hier startete eine Korrektur, die schnell einen neuen Abwärtstrend ausbildete. Er wurde am Freitag punktgenau wieder erreicht, als der am 11. Dezember auf dem Tief bei 51,63 US-Dollar gestartete Anstieg bei 69,19 US-Dollar sein Hoch erreichte.

Im ersten Anlauf sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung