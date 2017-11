JinkoSolar: Das sollten Anleger beachten!

Liebe Leser,

JinkoSolar musste zuletzt wieder etwas abgeben. Dennoch befindet sich die Aktie in einem aus charttechnischer Sicht kurzfristigen Aufwärtsmarsch, sodass zu vermuten ist, dass es sich lediglich um Gewinnmitnahmen handelt . Immerhin gewann JinkoSolar innerhalb von einer Woche mehr als 12 % an Wert. In den vergangenen zwei Wochen ging es sogar um über 15 % nach oben. Damit summiert sich das Halbjahresergebnis inzwischen auf +53 %, seit dem 1. Januar wurden sogar 61 % aufgesattelt.

Jetzt könnte die Aktie mangels wichtiger fundamentaler Nachrichten vor allem die charttechnisch versierten Investoren und Analysten ansprechen. Kürzlich wurden bei 20 Euro die vermuteten Unterstützungen erneut bestätigt, sodass die Kursentwicklung abgesichert zu sein scheint. Bei 24 Euro sind noch Hürden zu überwinden, die sich im August gebildet hatten. Darüber jedoch wäre der Weg nun frei bis zum 1-Jahres-Hoch bei 25,13 Euro vom 15. September dieses Jahres. Das 2-Jahres-Top bei 25,95 Euro sollte folgen und sogar das Allzeithoch bei 28,37 Euro vom 24. Juni 2015 scheint ein realistisches Kursziel zu sein.

Technische Analysten: Hausse-Modus bestätigt!

Auch technische Analysten meinen, die Aktie sei in einem Aufwärtstrend. Immerhin gelang es, den Abstand auf die 200-Tage-Linie zuletzt auf fast 22 % zu vergrößern. Damit ist der Aufwärtstrend sowohl stark als auch „breit“. Neue Rekorde sollten kommen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.