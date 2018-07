JinkoSolar: Das sind sonnige Aussichten!

Neuer Auftrag für JinkoSolar: Wie der chinesische Photovoltaik-Konzern am Freitag mitteilte, werde man insgesamt 250.000 monokristalline Solarmodule mit einer jeweiligen Leistung von 345 Watt für das größte Sonnenenergie-Projekt in Kolumbien liefern. Gesamtleistungskapazität: 86 Megawatt.

Die kolumbianische PV-Anlage soll laut Jinko-Angaben durchschnittlich 176 Gigawattstunden an grünem Strom pro Jahr hervorbringen. „Wir freuen uns, an diesem bemerkenswerten Projekt in Kolumbien mitarbeiten zu können“, sagte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.