JinkoSolar: Gar nicht so schlecht!

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte JinkoSolar die Gemüter der Anleger, denn die Aktie konnte in den vergangenen vier Wochen ein Plus von 16 % erzielen. Frank Holbaum hat sich letzte Woche genauer angeschaut was es mit dem Kurs auf sich hat.

Nach unten? Der Kurs war zuletzt innerhalb einer Woche um fast 6 % nach unten gerutscht und am vergangenen Freitag zum Wochenschluss um fast 4 % gesunken. Rein technisch scheint der Aufwärtstrend zunächst vorbei zu sein.

Unter dem langfristigen Durchschnittskurs! Am Freitag vergangener Woche unterkreuzte die Aktie ihre 200-Tage-Linie für den langfristigen Durchschnittskurs wieder nach unten. Bedeutet das einen neuen Abwärtstrend? Der Abstand zum GD200 beträgt nun 2 %.

Grund zum Aufatmen? In allen anderen wichtigen zeitlichen Dimensionen ist JinkoSolar allerdings noch im Aufwärtstrend. Nun muss nur die Unterstützung bei 15 Euro verteidigt werden, dann könnte auch das aktuelle 6-Monats-Hoch 16,80 Euro wieder realistisch werden. Charttechnisch besteht dann Luft bis zur folgenden runden Hürde von 20 Euro. Das Potenzial beträgt daher gut 20 %.

Kann die Aktie von JinkoSolar wie angestrebt punkten? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.