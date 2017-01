JinkoSolar ist die neue NUMMER 1!

Liebe Leser,

JinkoSolar konnte zum Ende des letzten Jahres seine Produktionskapazitäten bei Solarmodulen auf insgesamt 6,5 Gigawatt ausbauen und entwickelte sich damit zum größten Solarkonzern der Welt. Die Chinesen ließen folglich Trina Solar und Canadian Solar hinter sich. Im laufenden Jahr sollen die Kapazitäten sogar noch weiter steigen. Trotz dieser Meldungen ist die Stimmung bei Analysten und Anlegern sichtlich getrübt. Das schier unendliche Wachstum kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Solarbranche auf dem absteigenden Ast?

Sehr große Sorgen bereiten die Überkapazitäten in der Solarbranche, die zu einem heftigen Preisverfall geführt haben. In den letzten zehn Jahren sind die durchschnittlichen Preise um deutlich mehr als die Hälfte gesunken. Vor diesem Hintergrund will JinkoSolar nun also Module in Rekordmengen auf den Markt werfen. Es wird dem Konzern schwerfallen, dafür einen akzeptablen Preis aufzurufen.

Brisant ist dabei für chinesische Unternehmen, dass in den letzten Jahren der Ausbau der Produktionslinien zu einem nicht unwesentlichen Teil durch neue Schulden finanziert wurde. Fallen die Preise weiter, könnte dies im schlimmsten Fall so manche Branchengröße in die Pleite treiben. Es wird spannend sein, ob sich JinkoSolar aus dieser Abwärtsspirale befreien kann. Für 2017 rechnen die Experten jedenfalls nicht mit einer nennenswerten Erholung der Solarbranche.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse