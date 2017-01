JinkoSolar gibt sich KÄMPFERISCH!

Liebe Leser,

das Jahr 2016 brachte für die Solarbranche einige Veränderungen und Herausforderungen mit sich. Das gab auch Chairman Li Xiande des Unternehmens in einem offenen Brief an die eigenen Mitarbeiter bekannt. Doch trotz der steigenden Anforderungen können Jinkosolar auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die eigens gesetzten Auslieferungsziele konnten demnach übertroffen werden und mit einem Gesamtvolumen von 6,6 bis 6,7 Gigawatt zähle das Unternehmen zu den Weltmarktführern. Tatsächlich erging es JinkoSolar zuletzt besser als so manchem Konkurrenten. Ob der Erfolgskurs sich aber auch 2017 fortsetzen kann, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Muss JinkoSolar kleinere Brötchen backen?

Das größte Problem bei Solarmodulen ist derzeit ein großes Überangebot, welches in einem heftigen Preiskampf resultiert und damit natürlich auch die Bilanzen verhagelt. Auch JinkoSolar wird sich dieser Entwicklung nicht entziehen können. Das bedeutet nicht, dass es mit JinkoSolar jetzt zwingend abwärts gehen muss. Doch die Chinesen werden sich wohl von den Wachstumsraten der vergangenen Jahren verabschieden müssen. Bisher konnte der Wert des Unternehmens jährlich um etwa 50 Prozent zulegen, JinkoSolar zählte sogar zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der Welt. Derartige Entwicklungen sind mittelfristig vorsichtig gesagt unwahrscheinlich. Doch wer weiß schon, welche Überraschungen das noch junge Jahr für die Solarbranche noch bringen wird.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse