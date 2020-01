JinkoSolar geht Partnerschaft mit dem SISP ein, um eine Solarzelle für Weltraumanwendungen zu entwickeln

Schanghai (ots/PRNewswire) - JinkoSolar Holding Co., Ltd. ("Unternehmen" oder"JinkoSolar") (NYSE: JKS), einer der weltweit größten und innovativstenHersteller von Solarmodulen, gab heute bekannt, dass es mit dem ShanghaiInstitute of Space Power-Sources (SISP) eine Absichtserklärung darüberunterzeichnet hat, gemeinsam hocheffiziente Solarzellentechnologie für sowohlWeltraum- als auch terrestrische Anwendungen zu entwickeln. Innovatoren undIngenieure beider Parteien werden zusammen weltraumbasierte Photovoltaikzellenentwickeln - mit einem effizienteren, kostengünstigeren und robusterenSiliziumwafer als unterstützendem Bodensubstrat und unterstützender Bodenzelle.Diese hocheffiziente Solartechnologie macht sich kostengünstige Siliziumwaferzunutze. Sie ist leicht in großem Umfang herzustellen und ermöglicht eine höhereUmwandlungsrate. Auch zeichnet sie sich durch eine robustere und stabilereKonstruktion und eine deutlich geringere Funktionsminderung aus, wie es für imWeltraum eingesetzte Solarzellen der nächsten Generation erforderlich ist.Aufgrund ihrer beispiellosen Effizienzen könnte die Technologie auch in anderenAnwendungen wie z. B. in Zusatzstromaggregaten von Fahrzeugen, inSolardachziegeln, Kraftwerken und Smart-Grid-Systemen eingesetzt werden. Eshandelt sich um eine Technologie im Frühstadium, die noch weiterer Entwicklungbedarf. Die Partnerschaft zweier Spitzen-Solarunternehmen wird dringend nötigeEntwicklungsarbeit vorantreiben.Diese Kooperation wird nicht nur ein gutes Beispiel für die Weltraumanwendungvon Photovoltaiktechnologie sein. Sie wird der chinesischen Photovoltaikbrancheauch neue Chancen eröffnen, außerhalb des Landes zu wachsen und sich zuentwickeln.Dr. Jin Hao, Vice President von JinkoSolar: "Die strategische Kooperation mitdem Shanghai Institute of Space Power-Sources ist sehr bedeutsam. Wir werdentechnische Kooperationen künftig noch weiter ausbauen, wollen unsere Branche imHinblick auf technische Innovation anführen und Kunden weltweit bei größererAuswahl noch effizientere Solarpanele anbieten."Pressekontakt:Tracy Wang+ 86-21-5183-3010Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/109358/4486724OTS: Jinko Solar Co. Ltd.Original-Content von: Jinko Solar Co. Ltd., übermittelt durch news aktuell