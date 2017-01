JinkoSolar: Weltmarktführer zum ungünstigen Zeitpunkt!

Liebe Leser,

in der letzten Woche wurde die Nachrichtenlage um JinkoSolar von einem Thema geprägt: Der chinesische Hersteller von Solarzellen und -module hat nochmals seinen Output vergrößert. Die wichtigsten News im Überblick:

Weltmarktführer : Der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar konnte zum Ende des letzten Jahres seine Produktionsmenge auf insgesamt 6,5 Gigawatt ausbauen. Damit ist der Konzern an Trina Solar und Canadian Solar vorbeigezogen und nun der größte Solarkonzern der Welt. Dieses Jahr sollen die Kapazitäten weiter steigen.

: Der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar konnte zum Ende des letzten Jahres seine Produktionsmenge auf insgesamt 6,5 Gigawatt ausbauen. Damit ist der Konzern an Trina Solar und Canadian Solar vorbeigezogen und nun der größte Solarkonzern der Welt. Dieses Jahr sollen die Kapazitäten weiter steigen. Ungünstiger Zeitpunkt : Trotz dieses Erfolges sind Analysten und Anleger skeptisch gestimmt. Das Wachstum kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn die Überkapazitäten in der Solarbranche haben zu einem heftigen Preisverfall geführt. So sind die durchschnittlichen Preise während der letzten Jahre um deutlich mehr als die Hälfte gesunken. Alleine im letzten Jahr betrug der Preisverfall 20 %.

: Trotz dieses Erfolges sind Analysten und Anleger skeptisch gestimmt. Das Wachstum kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn die Überkapazitäten in der Solarbranche haben zu einem heftigen Preisverfall geführt. So sind die durchschnittlichen Preise während der letzten Jahre um deutlich mehr als die Hälfte gesunken. Alleine im letzten Jahr betrug der Preisverfall 20 %. Bescheidene Margen: JinkoSolar geht nun scheinbar nach dem Motto „Die Masse macht’s“ vor. Der Konzern will Module in Rekordmengen auf den Markt werfen, um der Konkurrenz noch mehr Marktanteile wegzuschnappen. Aber kann das Unternehmen angesichts schmaler Margen überhaupt noch genügend verdienen? Die Experten haben ihre Zweifel.

Der massive Ausbau der Produktionskapazitäten von Chinas Solarwirtschaft wurde größtenteil mit Schulden finanziert. Führt die Krise zu einem Kollaps unter den dort ansässigen Firmen? Wir bleiben für Sie am Ball.

