JinkoSolar: Die Überbewertung wird weiter abgebaut

Auch in der hinter uns liegenden Woche verzeichnete die Aktie der JinkoSolar Holding weitere herbe Verluste. Überraschend kommen sie nicht, denn in den Wochen zuvor war die Aktie in einer steilen Aufwärtsbewegung bis zum 21. Oktober auf ein Hoch bei 90,20 US-Dollar vorgedrungen.

Die dabei entstandene maßlose Überbewertung der Aktie wird nun wieder abgebaut. Dass dieser Prozess bereits abgeschlossen sein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung