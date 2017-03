JinkoSolar – Solar-Riese lässt Worten Taten folgen!

Lieber Leser,

die Aktie von JinkoSolar ist weiterhin auf Konsolidierungskurs, nachdem sie im Februar im Schlepptau der Geschäftsergebnisse des letzten Jahres kräftig anziehen konnte. Daran änderte auch eine Mitteilung nichts, die belegt, dass die Chinesen nicht nur hohle Phrasen dreschen, sondern ihren Worten sehr wohl Taten folgen lassen.

Megakraftwerk in Abu Dhabi in Betrieb genommen

Im laufenden Jahr wollen die Chinesen ihren Modulabsatz von 6,5 Gigawatt in 2016 auf 8,5 bis 9 Gigawatt erhöhen. Mit der unlängst erfolgten Inbetriebnahme der 1,2 Gigawatt-Anlage in Abu Dhabi, an der der Solar-Gigant mit 20% beteiligt ist, wurde eine erste entsprechende Duftmarke gesetzt. Die Anlage gehört zu den weltweit größten ihrer Art. Demgegenüber ist der Basispreis für die Kilowattstunde Strom mit 2,42 US-Cents einer der niedrigsten überhaupt. Von daher: Sollten die Chinesen speziell in der Golfregion noch etliche ähnliche Projekte realisieren, werte ich den ambitioniert anmutenden Ausblick als durchaus realistisch.

Aktie aus technischer Sicht unverändert stark angeschlagen

Dennoch erscheint mir der Zeitpunkt für den Kauf der Aktie noch etwas verfrüht zu sein. Schließlich ist der langfristige Abwärtstrend seit Sommer 2015 nach wie vor intakt. Überdies will sich bei mir einfach nicht der Glaube einstellen, dass das Doppeltief knapp unter 12,50 Euro sich als tragfähiger Boden erweist, zumal ich im weiteren Jahresverlauf mit einer generellen Eintrübung an den Aktienmärkten rechne. Aber immerhin sind die Anteilsscheine von JinkoSolar eine der wenigen chinesischen Aktien, die ich mir in meinem persönlichen Anlagedepot überhaupt vorstellen kann.

Ein Gastbeitrag von Marc Nitzsche.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse