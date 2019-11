JinkoSolar: Rückschlag zur Wochenmitte!

Einen herben Rückschlag mussten die Bullen am Mittwoch bei der JinkoSolar-Aktie hinnehmen. Der Kurs der Aktie brach deutlich ein, nachdem er sich zuvor seit Ende Oktober in einem neuen Aufwärtstrend positiv entwickelt hatte. Am Montag und Dienstag hatte sich sogar eine Beschleunigung der Aufwärtsbewegung abgezeichnet.

Umso empfindlicher wirken die Kursverluste vom Mittwoch. Es gelang der Aktie nicht einmal, das Vortageshoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung