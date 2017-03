JinkoSolar: Kurbelt diese Partnerschaft den Absatz weiter an?

Liebe Leser,

JinkoSolar konnte jüngst über den erfolgreichen Abschluss einer neuen Partnerschaft in den USA berichten. Der weltweit führende Anbieter im Bereich Photovoltaik teilte mit, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft in den USA mit CleanFund Commercial PACE Capital kooperieren wird, um im Rahmen des Programms SolarPACETM langfristige Projektfinanzierungen für kommerzielle Kunden in den Vereinigten Staaten anzubieten.

Zuverlässiger und erstklassiger Modulhersteller!

SolarPACETM wurde entwickelt, um den Cashflow kommerzieller und industrieller Grundstückseigentümer im Bereich Solarenergie zu maximieren. CleanFund trägt dabei die komplette Finanzierung der Installation der Solarsysteme. Die Rückzahlung durch die Endbenutzer erfolgt mittels Liegenschaftssteuer mit Vertragslaufzeiten von bis zu 30 Jahren. Auf diese Weise löst SolarPACETM laut JinkoSolar den Großteil der Kreditengpässe in der kommerziellen Solar-Projektfinanzierung.

Laut Nigel Cockroft, General Manager der US-Tochter von JinkoSolar, passt SolarPACETM hervorragend zum genannten Geschäftsbereich, weil das Programm „den Cashflow für den Endkunden eindeutig maximiert“. Das Unternehmen strebe stets danach, die Wettbewerbsfähigkeit seiner Installateure zu verbessern, und die Partnerschaft mit CleanFund sei dabei der Schlüssel zum Erfolg. Brandon Deno, Vice President Solar bei CleanFund, lobte JinkoSolar als zuverlässigen und erstklassigen Modulhersteller.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.