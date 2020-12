JinkoSolar: Jetzt könnte es bitter werden!

Am Freitag ist passiert, was eigentlich nicht hätte passieren dürfen: Die Aktie der JinkoSolar Holding verzeichnete weitere Abgaben von 7,83 Prozent und fiel durch sie unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurück. Dieser hatte bereits in den letzten Tagen unter starkem Druck gestanden, er konnte aber zunächst behauptet werden.

Nun ist das Kind allerdings in den charttechnischen Brunnen gefallen und die Bullen werden



