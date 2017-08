JinkoSolar Holdings: Schafft die Aktie den Ausbruch aus dem Abwärtstrend?

Kommentar von Johannes Weber

seit mehreren Wochen kämpft die JinkoSolar-Holdings-Aktie nun schon mit der abwärts verlaufenden übergeordneten Trendlinie. Zwischenzeitlich sah es sehr gut aus und die Aktie konnte die Trendlinie durchbrechen und nach oben ausbrechen. Die Entwicklung war jedoch nur von kurzer Dauer, sodass der Kurs nun wieder unterhalb der Trendlinie notiert.

Aktueller Kurs befindet sich auf Höhe der Trendlinie

Nachdem in der vergangenen Woche dann doch vieles für einen Fehlausbruch sprach, hat sich die Aktie noch einmal aufgebäumt und zum Angriff geblasen. Das Resultat lässt sich sehen. Die Aktie notiert nun in etwa auf der Trendlinie, sodass ein Ausbruch doch noch möglich scheint. Abzuwarten bleibt nun, wie sich der Kurs in den nächsten Tagen und Wochen verhält.

Chartanalyse: Überkaufte RSI-Phase ist nun vorbei – Kurspotenzial wäre vorhanden!

Durch den Kursrückgang hat sich auch die überkaufte RSI-Phase abgebaut und damit ist aus technischer Sicht wieder etwas mehr Kurssteigerungspotenzial vorhanden. Fällt die Aktie indes unter die 200-Wochenlinie, kann davon ausgegangen werden, dass der Ausbruch zunächst gescheitert ist.

