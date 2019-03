JinkoSolar Holding-Aktie: Können die Käufer wieder Fahrt aufnehmen?

Nach einem Hoch im November 2017 bei 24,23 Euro ging die Aktie der JinkoSolar Holding in eine starke Korrektur über, die erst im Oktober 2018 auf einem Tief bei 6,43 Euro endete. So kam es zu einem Wertverlust von über 70 Prozent. Anschließend konnten die Käufer eine neue Aufwärtsbewegung starten, die Ende November die Abwärtstrendlinie durchbrach und am 13. Dezember bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.