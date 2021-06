JinkoSolar: Gute Zahlen, mauer Ausblick – ein Kaufkandidat?

Weitere Suchergebnisse zu "Jinkosolar Holdings Company Limited":

Zu den Gewinnern an den US-Börsen gehört heute die Aktie des chinesischen Solarkonzerns JinkoSolar (WKN: A0Q87R). Nach Vorlage von Quartalszahlen gewinnt das Papier aktuell rund +8%.

Bei JinkoSolar handelt es sich um den Weltmarktführer in der Produktion von Solarzellen sowie Solarmodulen (letztlich sind Solarmodule nichts anderes als in Serie oder parallel geschaltete Solarzellen) aus der Volksrepublik China. Inzwischen betreibt die Gesellschaft über die Tochter JinkoPower jedoch auch eigene Solarparks, in ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.