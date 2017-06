JinkoSolar: Gestiegene Umsätze, gesunkene Marge!

Liebe Leser,

gewissermaßen als Nachzügler in der Quartalszahlen-Saison hat nun auch JinkoSolar die Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Demnach sind die Umsätze auf 5,78 Mrd. Renminbi bzw. 839,3 Mio. Dollar gestiegen. Das war ein Anstieg von 9,4% gegenüber dem ersten Quartal 2016. Und, besonders bemerkenswert: Gegenüber dem Vorquartal (= 4. Quartal 2016) lag der Zuwachs sogar bei 12,8%. Das spricht dafür, dass sich das Geschäftsumfeld für JinkoSolar gerade in den ersten Monaten des laufenden Jahres deutlich verbessert hat. Allerdings sind die Preise pro geliefertem Megawatt Module weiter gesunken.

JinkoSolar: Dies führte zu sinkenden Margen

Das zeigt sich daran, dass nämlich die Menge der gelieferten Megawatt gegenüber dem ersten Quartal 2016 um satte 29,3% gestiegen ist. Gegenüber dem Vorquartal (= 4. Quartal 2016) betrug der Anstieg 19,3%. Dies bedeutet: Wenn die Umsätze nicht so stark wie die Höhe der ausgelierten Module gestiegen ist, dann ist also der Preis pro Modul gesunken (technologischer Fortschritt dabei nicht berücksichtigt). So etwas drückt tendenziell auf die Profitabilität. Und in der Tat: Die Bruttomarge ist bei Jinko Solar im ersten Quartal auf 11,2% gesunken, nach 20,5% im ersten Quartal 2016.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.