JinkoSolar: Geht dieser Solarwert bald durch die Decke?

Jinkosolar ist derzeit an den Aktienmärkten das exakte Gegenteil von Solarworld. Das Papier des chinesischen Unternehmens geht förmlich durch die Decke, so Chartanalysten. Aktuell stieß der Kurs zwar an eine Kursobergrenze, dies jedoch sei allenfalls eine Pause, die auf Gewinnmitnahmen hindeute. Binnen Wochenfrist hatte Jinkosolar immerhin 5 % abgegeben. Nun aber ging es zum Ende der Woche um mehr als 2 % wieder aufwärts, Investoren rechnen mit einem neuen Anlauf auf Rekordhochs.

24,46 Euro bilden das aktuelle 1-Jahres-Hoch vom 8. August. Der Rückstand beträgt etwa 7 %. Darüber wartet bereits ein 2-Jahres-Top bei 25,95 Euro, das am 21. Dezember 2015 markiert worden war. Das bisherige Rekordhoch steht bei 28,37 Euro und resultiert vom 24. Juni 2015. Das Potenzial bis dahin beläuft sich auf 22 %.

Aufwärtstrend unverkennbar

Zuletzt war es auch aus Sicht der technischen Analysten still um die Aktie geworden. Dennoch ist die Zukunft an den Börsen positiv, insofern alle mittel- und langfristigenTrendsignale einen Aufwärtstrend anzeigen. Dabei ist der Vorsprung auf den GD200 auf inzwischen mehr als 36 % angewachsen, sodass dieser Trend ausgeprägt ist.

Jinkosolar befindet sich klar im grünen Bereich und ist damit das Gegenbild von Solarworld.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.