JinkoSolar: Ganz vorne!

letzte Woche mussten die Anleger von JinkoSolar einige Neuigkeiten verdauen. Denn obwohl sich der Solarmodulhersteller noch vor die Konkurrenz geschoben hat, hat das Unternehmen mit den allgemeinen Schwierigkeiten in der Solarbranche zu kämpfen. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche JinkoSolar und dessen Kurse bewegt haben, waren folgende:

Marktführer! Das Unternehmen konnte sich zum Marktführer mausern, plant aber eher Masse statt Klasse, vor allem was die Preise angeht. Hatte sich JinkoSolar doch mit dem Ausbau seiner Produktionskapazitäten bei Solarmodulen auf insgesamt 6,5 Gigawatt zum größten Solarkonzern der Welt gemausert, noch vor Trina Solar und Canadian Solar, den größten Konkurrenten.

Weitere Kapazitätssteigerung geplant! Im laufenden Jahr will JinkoSolar die Kapazitäten noch weiter steigen, doch da derzeit die Solarbranche eher auf dem absteigenden Ast ist, bleibt der Erfolg dieser Maßnahme derzeit eher eine Spekulation.

Mögliche Problematik! Große Sorgen bereiten die Überkapazitäten in der Solarbranche. Schließlich hatten diese zu einem enormen Preisverfall und dazu geführt, dass die Preise in den letzten zehn Jahren um deutlich mehr als die Hälfte gesunken sind.

Gelingt es JinkoSolar, vor diesem Hintergrund Module in Rekordmengen auf den Markt zu werfen und trotzdem noch etwas zu verdienen? Wir halten Sie informiert.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

