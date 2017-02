JinkoSolar – Es geht los!

Lieber Leser,

JinkoSolar ist fast vergleichbar mit Nordex. Beide Unternehmen sind gut aufgestellt und können kontinuierlich gute Zahlen und Umsätze vorweisen. Auf den Aktienkurs hat das jedoch keinen Einfluss. Bei beiden Unternehmen gilt seit Monaten der Leitspruch „Sell on good News“. Also egal, welche tollen Unternehmensnachrichten die beiden Firmen aus dem regenerativen Sektor zu verkünden haben, die jeweilige Aktie wurde tendenziell mehr verkauft als gekauft. Im Gegensatz zu Nordex sind bei JinkoSolar jetzt allerdings konkrete Anzeichen einer Trendwende zu erkennen!

Schon am 12. Dezember 2016 hatten wir Sie im Rahmen der Einschätzung „JinkoSolar – Jetzt endlich raus aus dem Loch?“ auf eine mögliche Trendwende bei JinkoSolar aufmerksam gemacht. Damals war die Aktie auf den tiefsten Stand seit August 2013 gefallen und es sah auf den ersten Blick nicht gut aus. Doch der besagte Fehlausbruch aus dem fallenden Keil und der bevorstehende positive Bruch des Abwärtstrends ließen das Chartbild besser dastehen, als die Stimmung es vermuten lassen würde.

Jetzt, über zwei Monate später hat sich alles zum Guten gewendet. Der besagte fallende Keil wurde nach oben verlassen und mit ihm gab es auch einen Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Zusätzlich hat sich mit dem Auf und Ab der letzten Wochen und seit Mitte September eine ansehnliche Bodenbildungs- und Trendwendeformation herausgebildet: die umgedrehte Schulter-Kopf-Schulter. Die rechte Schulter wurde schon in der ersten Februarwoche beendet. Es kam hier zu einem Rücktest des besagten Aufwärtstrends, was aus charttechnischer Sicht ein hervorragendes Signal ist!

Bis heute wurde das rechte „Standbein“ weiter gekauft und erst in der letzten Handelswoche sprang JinkoSolar auf US-Dollarbasis um über 11 % nach oben. Die Aktie hat damit jetzt weiteres Potenzial. Sofern es nicht mehr unter 14 USD geht, könnte in den nächsten Woche der nächst höhere Abwärtstrend angesteuert werden, der bei ca. 24 USD verläuft. Anleger, die schon investiert sind, haben also gut Lachen. Und alle anderen Anleger, die noch einsteigen wollen, könnten ab jetzt die Chance auf weitere 40 % Kursgewinn bekommen.

DAX Absturz in Kürze!

Schwarze Liste 2017: Diese Aktien müssen Sie jetzt sofort verkaufen. Der Totalverlust droht, denn Achtung: Wenn Sie diese Aktien im Depot haben, müssen Sie JETZT handeln.

Video jetzt starten!

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse