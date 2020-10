JinkoSolar: Die Blase ist angestochen!

Kräftige Verluste musste die Aktie der JinkoSolar Holding in den vergangenen drei Tagen hinnehmen. Wirklich überraschend kamen sie nicht, denn zuvor hatte die Aktie ihren steilen Anstieg ununterbrochen fortgesetzt und war dabei in eine Fahnenstange übergegangen. Das Hoch dieser Bewegung wurde am 21. Oktober bei 90,20 US-Dollar ausgebildet.

Seitdem bestimmen die Bären das Bild.



