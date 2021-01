JinkoSolar: Die Bastion muss jetzt verteidigt werden!

In der ersten Dezemberhälfte fiel die Aktie der JinkoSolar Holding kurzzeitig unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurück. Der Wert bildete am 11. Dezember bei 51,63 US-Dollar ein Tief aus und vollzog von dort aus einen erneuten Anstieg. Dieser konnte den Abwärtstrend seit dem Oktoberhoch brechen und in der Spitze bis auf 85,32 US-Dollar vordringen.

Weiter kamen die Bullen anschließend jedoch nicht mehr. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung