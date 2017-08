JinkoSolar: Aufgepasst – Kursrutsch vor den Quartalszahlen!

Lieber Leser,

mit Kursverlusten in Höhe von knapp 10% war die Aktie des chinesischen Solarkonzerns JinkoSolar (NYSE: JKS) gestern einer der größten Verlierer an der Wall Street. Grund hierfür waren unter anderem einige Abstufungen von Seiten der Analysten, ausgerechnet im Vorfeld der für den morgigen Mittwoch erwarteten Quartalszahlen.

Analysten selten so mutig, schlechtes Omen?

Eigentlich sind Analysten selten so mutig und stufen eine Aktie bereits im Vorfeld anstehender Quartalsberichte ab. Denn je nachdem wie diese dann ausfallen – und vor allen Dingen wie Anleger darauf reagieren – könnte man damit natürlich schnell völlig daneben liegen. So genügt ja manchmal schon ein nicht ganz so schlecht wie erwartet ausgefallenes Quartalsergebnis für einen kurzfristigen Kurssprung. Vor diesem Hintergrund scheinen diese Abstufungen ein schlechtes Omen zu sein!

Andererseits verlor die Aktie aufgrund der Abstufungen eben schon 10% an Wert. Selbst wenn JinkoSolar nun also morgen enttäuschen sollte, dürften sich die kurzfristigen Auswirkungen damit in Grenzen halten. Darüber hinaus deuten jedoch die zuletzt veröffentlichten Daten bzgl. der Branche sowie der Kursverlauf von Konkurrenten wie Canadian Solar ohnehin nicht gerade auf ein grottenschlechtes Quartal hin, ganz im Gegenteil.

Solarbranche im Aufwind, JinkoSolar unterbewertet!

So sollen in der Volksrepublik China – immerhin der Heimatmarkt, sowie zugleich auch der größte und wichtigste Markt des Unternehmens – zuletzt mehr Solarprojekte gestartet worden sein als erwartet. Daher sollten die Geschäfte hier auch eher besser als erwartet gelaufen sein. Alles andere als zumindest die Erfüllung der – in Relation dazu vergleichsweise geringen – Erwartungen von Anlegern und Analysten, wäre daher nicht nur eine Überraschung, sondern sogar eine herbe Enttäuschung.

Analysten erwarten einen Quartalsumsatz von knapp 720 Mio. US-Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 0,67 US-Dollar. Während sich die Analysten bei den Umsatzschätzungen weitestgehend einig sind, schwanken die Gewinnschätzungen zwischen 0,49 und 0,82 US-Dollar je Aktie. Ich selbst gehe von einem Quartalsumsatz über 750 Mio. US-Dollar bei einem Gewinn je Aktie von mehr als 0,70 US-Dollar aus und halte die Aktie vor diesem Hintergrund für unterbewertet – und somit kaufenswert.

Ein Beitrag von Sascha Huber.