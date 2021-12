JinkoSolar-Aktie: Das wird keine leichte Aufgabe!

Die Aktie des an der NYSE gelisteten chinesischen Solarunternehmens JinkoSolar ist in den vergangenen Wochen in einem schwachen Gesamtmarkt wieder deutlich unter Druck geraten. In der vorvergangenen Woche büßte der Anteilsschein zunächst 16,58 Prozent ein und setzte in der vergangenen Woche mit Abschlägen von fast 18 Prozent sogar noch einen drauf. Dabei rutschten die Notierungen unter die 200-Tage-Linie (EMA200) und durchbrachen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung