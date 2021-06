JinkoSolar-Aktie: Ein weiter Weg vor sich!

In dieser Woche verlor die JinkoSolar-Aktie bislang rund 5 %. Auch die bisherige Monatsperformance fällt mit -1 % ernüchternd aus. Von dem anfänglichen Aufschwung fehlt jede Spur. Dabei stand bis 11. Juni noch ein Kursplus von fast 20 % zu Buche.

Währenddessen schien es zunächst so, als könne die Aktie in den nächsten Tagen den charttechnischen Widerstand (40-44 EUR) in Angriff nehmen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung