JinkoSolar-Aktie: Das war ein Grund

Eine alte Börsenregel lautet: “Kaufe die Unterstützung!” Die JinkoSolar-Aktie fiel in den vergangenen Wochen durch eine stärkere Volatilität auf. Dabei rutschte der Wert bis knapp an die Unterstützungszone bei rund 37 bis 35 US-Dollar. Diese Gelegenheit griffen die Bullen gerne auf. Der Wert wurde an der Unterstützungszone aufgefangen.

Seit dem erfolgreichen Test der Unterstützungszone konnte die JinkoSolar-Aktie wieder deutlich zulegen. Zum Wochenschluss ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



