JinkoSolar-Aktie: Das steckt hinter dem Comeback!

Die Achterbahnfahrt bei der Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar geht weiter. Nach dem Crash vor einer Woche startete die Aktie in dieser Woche die Aufholjagd und legte um satte 20 % zu. Insgesamt kommt die Aktie in den vergangenen drei Monaten immer besser in Schwung. Der Abverkauf von grünen Tech-Aktien scheint sich gelegt zu haben und Anleger erneut bereit in den Trend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung