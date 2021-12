JinkoSolar-Aktie: Das lässt den Aktionären keine Ruhe!

An und für sich läuft es für JinkoSolar gar nicht so schlecht, wie es ein Blick auf den Aktienkurs im laufenden Jahr vielleicht vermuten lassen würde. Das Unternehmen arbeitet recht erfolgreich an seiner Expansion und hat sich längst zu einem der führenden Anbieter im Sektor gemausert.

Langfristig befindet sich die JinkoSolar-Aktie daher auch noch immer im Aufwärtstrend. Verluste von 33 Prozent auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung