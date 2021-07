JinkoSolar-Aktie: Das kommt wohl nicht von ungefähr!

Was war das für ein Monat für JinkoSolar an der Börse: Bei einem Kurs von gerade einmal 30,40 Euro eröffneten die Papiere des chinesischen Solarkonzerns am 1. Juni in Frankfurt. Zum Handelsschluss am Mittwoch lag der Kurs dann bei 47,46 Euro. Damit hat die JinkoSolar-Aktie binnen eines Monats mehr als 50 Prozent im Wert zugelegt. Und auch wenn die Anteilsscheine aktuell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung