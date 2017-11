JinkoSolar: Die Aktie kommt stark zurück – wie geht es nun weiter?

Liebe Leser,

die Korrektur scheint vergessen zu sein und die Aktie stürmt unbeirrt in Richtung des diesjährigen Jahreshochs. Zuvor hatte es eine starke Korrektur gegeben, die die Aktie um mehr als 20 % einbrechen ließ. Auch die 200-Wochenlinie wurde im Zuge der Abwärtsbewegung unterschritten, wodurch sich auch das Chartbild zusehends verschlechterte.

Indikatoren-Analyse: Stochastisches Kaufsignal unterstützt die Erholungsrallye!

Durch das erst kürzlich gebildete Kaufsignal konnte die Aktie gestärkt in die Erholungsrallye übergehen. Seitdem hat der Kurs der JinkoSolar Holding Co., Ltd. um rund 15 % zugelegt. Es deutet sich aktuell auch kein Ende der Aufwärtsbewegung an, sodass durchaus noch Potenzial bestehen könnte. Der nächste Widerstand findet sich bei etwas über 30 USD.

Kurzfristiger charttechnischer Ausblick: Aufwärtstendenzen aktuell erkennbar!

Da auf Wochenbasis derzeit mehr für eine Fortsetzung der laufenden Bewegung spricht als dagegen, könnten sich Anleger bei Rücksetzern auf der Long-Seite platzieren. Eine Garantie für einen weiteren Kursanstieg gibt es jedoch nicht.

Ein Beitrag von Johannes Weber.