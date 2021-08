JinkoSolar-Aktie: Das könnte bitter enden!

In der Solarbranche macht sich derzeit Katerstimmung breit, was auch die JinkoSolar-Aktie zu spüren bekommt. In den letzten fünf Tagen rauschte diese um mehr als 27 Prozent in die Tiefe. Es sieht auch nicht danach aus, als würde diese Entwicklung schon zu einem Ende kommen.

Der Dienstag startete erneut verlustreich für die Aktie des chinesischen Solarmodulebauers. Rund drei Prozent verlor diese bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung