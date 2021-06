JinkoSolar-Aktie: Das ist Weltrekord!

Made in China! Dieser Begriff stand in den vergangenen Jahrzehnten eher als Synonym für schlechte und billige Qualität. Doch China holt auf. Und ein erklärtes Ziel der chinesischen Führung ist es, “Made in China” als Begriff für eine hohe Qualität in der Welt zu etablieren.

Der chinesische Anbieter von Solarmodulen, Jinko Solar, ist dabei auf einem exzellenten Weg. Denn wie am 01. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung