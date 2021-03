JinkoSolar-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Die Aktie des chinesischen Photovoltaikkonzerns JinkoSolar ist in der zweiten Februarhälfte in einem korrigierenden Gesamtmarkt wieder unter Druck geraten und unter den seit Ende letzten Jahres bestehenden breitgefassten Seitwärtstrend gerutscht. Am 5. März wurde ein Korrekturtief bei 37,68 USD markiert. Diesem Tief hat sich der Kurs in dieser Woche wieder angenähert, beim Stand von 37,80 USD aber nach oben gedreht. Aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



