JinkoSolar Aktie: Das erwartet die Anleger 2020!

JinkoSolar befindet sich 2020 unverändert in einem rasanten Wachstumskurs. Das lassen zumindest die Prognosen des Solaranlagenbauers vermuten. So sollen im neuen Jahr Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 18 bis 20 GW ausgeliefert werden. Für 2019 rechnet JinkoSolar „nur“ mit 14 bis 14,2 GW. Sollten die Ziele erreicht werden, wäre der Zuwachs also enorm.

Ruhe bewahren!

