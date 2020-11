JinkoSolar-Aktie: Zündet die Aktie jetzt den Turbo?

Die Aussichten auf einen Wahlsieg von Joe Biden führten bei den Anlegern von JinkoSolar in der letzten Woche zu einem wahren Freudentaumel. Obwohl es noch keine Entscheidung gab, stimmten die Aktionäre sich am Donnerstag schon mal auf die Aussicht auf mehr Klimaschutz in der US-Politik ein und beförderten die Kurse um mehr als 20 Prozent in die Höhe. Tags darauf bekam ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



