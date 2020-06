JinkoSolar-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Anfang Juni stieg die Aktie des chinesischen Photovoltaikkonzerns JinkoSolar auf ein Hoch bei 19,25 US-Dollar (NYSE) und erreichte damit den höchsten Stand seit dem Corona-Crash. Anschließend kam es zu einem Rücksetzer, was auch dem schwachen Gesamtmarkt geschuldet war. Dabei fiel der Kurs bis auf 15,29 USD zurück. Seit dieser Woche zeigt die Kurve wieder nach oben, am Dienstag und am Mittwoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



