JinkoSolar Aktie: Wirklich ausgezeichnet!

Vor der Aktie von JinkoSolar liegt eine spannende Zeit. Wird es den Papieren des chinesischen Solarmodul-Produzenten gelingen, das Jahreshoch aus der vergangenen Woche zu toppen? Auf genau 27,00 Euro war JinkoSolar am vergangenen Donnerstag gestiegen, so hoch wie nie seit 2015. Dann aber gab die Aktie vor dem Wochenende deutlich nach, ging bei exakt 25,00 Euro aus dem Handel in Frankfurt.



