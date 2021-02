JinkoSolar-Aktie: Wird das was?

Liebe Leser,

wie es scheint, hat JinkoSolar derzeit nicht unbedingt das Zeug dazu, sich zu neuen Höhen aufzuschwingen. Dies berichteten unsere Autoren letzte Woche in ihren Analysen.

Der Stand! Bei der JinkoSolar-Aktie kommt es derzeit darauf an, ob ein direkter Wiederanstieg bis an den 50-Tagedurchnitt bei 63,64 US-Dollar gelingen kann. Die Entwicklung! Die JinkoSolar-Aktie hat am 21. Oktober ihren dynamischen Anstieg beendet und bei