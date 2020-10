JinkoSolar Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Nach der Megarallye der vergangenen Wochen realisieren Anleger von JinkoSolar momentan Gewinne. Und die haben es in sich: in gerade einmal sechs Wochen hat sich der Wert der Aktie um 375 (!) Prozent verbessert. Getragen von einer starken Zwischenbilanz samt Prognoseanhebung und der Ankündigung des Börsengangs der Tochtergesellschaft Jiangxi Jinko ging es für die Aktie steil nach oben. Die Gewinnmitnahmen in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



