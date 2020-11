JinkoSolar Aktie: Wie kommt das bei den Aktionären an?

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigten sich unsere Autoren in ihren Analysen mit der Aktie von JinkoSolar. Ihre Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Bei JinkoSolar gibt es Neuigkeiten hinsichtlich des Börsengangs eine Tochter. Die Entwicklung! JinkoSolar will die Tochter Jiang Jinko an das sogenannte STAR-Segment der Börse Shanghai bringen. Dazu wurde das Eigenkapital der Tochter um 3,1 Mrd. Yuan, also etwa 458 Mio. Dollar, erhöht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!