JinkoSolar-Aktie: Wie geht es nach dem Knall weiter?

Am 25. Juni veröffentlichte der chinesische Hersteller von Solarmodulen seine jüngsten Quartalsdaten. Mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 0,15 US-Dollar wurden die in den vergangenen Wochen eher herunter gestuften Schätzungen der Analysten deutlich übertroffen.

Im Konsens wurde nur ein negatives Ergebnis je Aktie von circa -0,02 US-Dollar geschätzt. Auch der erzielte Umsatz lag mit 1,21 Milliarden US-Dollar etwas über den



