JinkoSolar Aktie: Wichtig zu wissen!

Die Aktie des chinesischen Photovoltaikkonzerns JinkoSolar befindet sich nun seit mehreren Monaten in einer Konsolidierung. Im Oktober war das Papier im Hoch bis auf 90,20 Euro gestiegen und korrigierte anschließend wieder etwas nach unten. Zu diesem Zeitpunkt war der Wert stark überkauft, sodass die Korrektur die logische Konsequenz war. Dass die Aktie nun aber schon so lange in einer Seitwärtsbewegung ohne ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung