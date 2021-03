JinkoSolar-Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Bei der JinkoSolar-Aktie hat das Abwärtsmomentum in den letzten Tagen wieder deutlich zugenommen. Nachdem das Papier bereits am Mittwoch Verluste von fast 10 Prozent verzeichnete, bestimmen auch am Donnerstag die Bären das Geschehen. Es geht um weitere gut 4 Prozent abwärts. Die Aktie hat nicht nur eine wichtige horizontale Unterstützung bei 51,66 USD unterschritten, sondern auch die psychologisch bedeutende 50-USD-Marke aufgegeben. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



